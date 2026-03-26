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  6. Saisonauftakt im Bad mit Osterfest

Anfang April in Lauscha Saisonauftakt im Bad mit Osterfest

Erlebnisbad, Awo und Feuerwehr laden zur gemeinsamen Party ein, die Ebermannsmühle schließt sich an.

Anfang April in Lauscha: Saisonauftakt im Bad mit Osterfest
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Ein Osterfeuer – wie hier 2025 – gibt es auch in diesem Jahr wieder im Lauschaer Schwimmbad. Aber an anderer Stelle. Foto: Doris Hein

Am Samstag, 4. April, startet der Schwimmbadförderverein als Betreiber des Erlebnisbades im Steinachgrund in seine zehnte Saison. Zum Auftakt gibt es auch heuer ein Osterfest für Groß und Klein. Auf dem Programm stehen ab 15 Uhr neben einer lustigen Osternestsuche viel Spiel und Spaß nicht nur auf dem Spielplatz und dem Hüpfkissen. Am Glücksrad gibt es schöne Preise zu gewinnen, und die Jugendlichen der Awo haben sich schon aufs Kinderschminken eingestimmt. Das Imbiss-Team des Schwimmbadvereins wartet mit allerlei Leckereien und österlichen Überraschungen auf.

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Auch die Freiwillige Feuerwehr Lauscha ist wieder mit dabei und erklärt Interessenten vor Ort gerne ihre Technik und was man als Feuerwehrmann alles zum Wohle seiner Mitmenschen tut. Im Anschluss an die Osternestsuche entzündet sie wieder ein Osterfeuer am ehemaligen Bad-Eingang.

Spiel, Spaß und leckerer Kuchen

Einen Tag später, am Ostersonntag, halten Nadine Miersch und ihre Mitstreiter von 12 bis 16 Uhr beim Frühlingsfest auf dem Gelände der Ebermannsmühle Speis und Trank ebenso wie Spiel und Spaß bereit. Es gibt leckere, selbst gebackene Kuchen, warme und kalte Speisen sowie frische Brote und Baguettes. Für die kleinen Besucher ist für reichlich Abwechslung gesorgt bei verschiedenen kreativen Beschäftigungsmöglichkeiten und Spielen. Zusätzlich gibt es ein Angebot aus der Kerzenmanufaktur.

„Kommt vorbei, genießt die Natur und erlebt gemeinsam mit uns das Frühlingserwachen“, werben die Veranstalter.