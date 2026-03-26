Anfang April in Lauscha: Saisonauftakt im Bad mit Osterfest

Am Samstag, 4. April, startet der Schwimmbadförderverein als Betreiber des Erlebnisbades im Steinachgrund in seine zehnte Saison. Zum Auftakt gibt es auch heuer ein Osterfest für Groß und Klein. Auf dem Programm stehen ab 15 Uhr neben einer lustigen Osternestsuche viel Spiel und Spaß nicht nur auf dem Spielplatz und dem Hüpfkissen. Am Glücksrad gibt es schöne Preise zu gewinnen, und die Jugendlichen der Awo haben sich schon aufs Kinderschminken eingestimmt. Das Imbiss-Team des Schwimmbadvereins wartet mit allerlei Leckereien und österlichen Überraschungen auf.