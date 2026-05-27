Das ist wohl sein bisher größter Coup: Nachdem Intendant Jens Neundorff von Enzberg namhafte bildende Künstler von Markus Lüpertz über Tony Cragg bis Achim Freyer an das Meininger Theater geholt hat, nachdem mit Wolf Biermann die Biografie einer bedeutenden Figur deutscher Zeitgeschichte auf der Bühne verhandelt wird, nachdem er für eine erste Statue des Theaterherzogs in Meiningen gesorgt hat, kommt nun Regiestar Andreas Kriegenburg für länger als nur eine Inszenierung an das Thüringer Staatstheater.