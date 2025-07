Während viele die warmen Julitage am See oder im Garten genossen haben, war Andreas Bühl unterwegs: Der CDU-Landesfraktionschef war in den vergangenen Tagen wieder auf Sommertour. Unter dem Motto „Bühl kümmert sich“ besuchte er insgesamt 25 Stationen im Ilm-Kreis – darunter Vereine, Betriebe oder soziale Projekte. Die Reise durch die Region war bunt, vielfältig und gespickt mit Ideen, Wünschen und Herausforderungen.