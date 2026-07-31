Andrang auf spanische Exklave Migranten-Andrang in Ceuta – So reagieren deutsche Politiker

Berlin - Wegen des Andrangs Zehntausender Migranten auf die Exklave Ceuta hat Bundeskanzler Friedrich Merz die spanische Regierung aufgefordert, die Situation schnellstmöglich wieder in den Griff zu bekommen. "Der Schutz der Außengrenzen der Europäischen Union ist entscheidend für die Bekämpfung illegaler Migration", betonte der CDU-Politiker. Sein Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) zog bereits Konsequenzen für die deutschen Landesgrenzen und kündigte an: "Wir werden die Möglichkeit der Binnengrenzkontrollen über den September hinaus verlängern."