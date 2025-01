André Neumann: Abwahlantrag gegen Altenburger OB zurückgewiesen

Rückert: Begründungen sind inakzeptabel

Rückert kündigte an, die Ablehnung prüfen und sich mit der Kommunalaufsicht in Verbindung setzen zu wollen. Die Begründungen seien für ihn inakzeptabel. Eventuell wolle er einen überarbeiteten Antrag einreichen. Es sei ein "Fehler im System", wenn eine solche Entscheidung innerhalb derselben Verwaltung getroffen werde, gegen die sich so ein Begehren richte, kritisierte er. Den Klageweg wolle er aber eher nicht gehen.