Marcel Bräutigam, mehrfacher Sieger des Rennsteiglaufes auf verschiedenen Distanzen, verzichtet in diesem Jahr auf einen Start bei der Traditionsveranstaltung am 9. Mai. Stattdessen konzentriert sich der 38-Jährige auf die Europäischen Polizeimeisterschaften im Marathon. Diese werden am 3. Mai in Prag ausgetragen. Die verkündete Bräutigam am vergangenen Wochenende am Rande der Deutsche Meisterschaft im 50 Kilometer-Straßenlauf in Bremen.