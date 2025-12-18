Berlin - Weil 2026 mehrere Feiertage auf Wochenenden fallen, fordern Politiker der Linken und von den Grünen Ersatzfeiertage unter der Woche. "Für Beschäftigte ist es nicht nur ärgerlich, sondern auch unfair, wenn Feiertage auf das Wochenende fallen", sagte der Grünen-Sozialexperte Timon Dzienus der "Rheinischen Post". Wie auch in vielen anderen europäischen Ländern sollten ausgefallene Feiertage daher nachgeholt werden, betonte Dzienus. "Von gut erholten Beschäftigten profitieren auch die Arbeitgeber. Ausreichend Feiertage gehören mit dazu", argumentierte der frühere Bundessprecher der Grünen Jugend.