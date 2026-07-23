Die „Gückel“ – Spitzname für die Andenhäuser – haben wieder ein kleines, aber feines Sportfest gefeiert und pflegten dabei erneut die in der Region eher selten ausgeübte Sportart Tauziehen. Das Duell spielte sich erneut zwischen Hof (Unterdorf) und Berg (Oberdorf) ab. Der Tauziehwettbewerb war 2024 vom Vorstand des 1. FC Andenhausen als neue Idee geboren worden und sorgte nun schon mehrfach für Belustigung. Wieder siegte 2026 das Unterdorf („Hof“), wohl wegen etwas besserer personeller Besetzung, ist zu hören.