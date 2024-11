Was für eine tolle Überraschung im Veranstaltungskalender von Andenhausen – nachdem die gelungene Halloweenfeier noch in den Köpfen der Gäste nachhallte, kamen einige Eltern auf die Idee, auch in Andenhausen den traditionellen Sankt-Martins-Umzug wieder aufleben zu lassen. Was als spontaner Gedanke begann, wurde schnell in die Tat umgesetzt – und das Ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen.