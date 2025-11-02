Andenhausen: Gruseln und Gemeinschaft

Zahlreiche kleine und große Hexen, Geister und Monster feierten gemeinsam ein schaurig-schönes Fest. In Andenhausen wurde es also wieder einmal richtig gruselig.
Gruseln, Lachen und Gemeinschaft – das war Halloween in Andenhausen, mit Aktionen gleich an zwei Tagen.
Bereits am 30. Oktober versammelten sich zahlreiche Halloweenfans – von jung bis alt – im Dorfgemeinschaftshaus, um ihren Kürbissen Leben einzuhauchen. In geselliger Runde entstanden dabei viele kreative und schaurig-schöne Kunstwerke. Mit viel Spaß und Fantasie schnitzten die Kinder Gesichter in ihre Kürbisse und verwandelten sie so in leuchtende Halloweenwesen.
Am 31. Oktober ging das bunte Treiben weiter: Rund 40 kleine und große Gruselfans kamen zusammen, um gemeinsam zu feiern.
Eingeläutet wurde der Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, während sich die Kinder spielerisch auf den bevorstehenden Umzug vorbereiteten.
Als die Dämmerung hereinbrach, zog das „Gruselkabinett“ durch die Straßen des Dorfes, um an den Haustüren Süßigkeiten zu sammeln – sehr zur Freude der Anwohner, die reichlich Naschwerk bereitgestellt hatten. Im Anschluss ließ man den Abend bei einem kleinen Abendessen, Getränken und angeregten Gesprächen gemütlich ausklingen.
Der Heimat- und Förderverein Andenhausen e. V. freut sich über die große Beteiligung und bedankt sich bei allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Schon jetzt freut man sich auf die nächste – hoffentlich wieder ebenso gruselige und gesellige – Runde im Dorf, um den Zusammenhalt weiter zu stärken.