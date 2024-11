Von Kürbissen über Hexen und Zombies bis hin zu Geistern war alles vertreten, was das Halloween-Herz begehrt. Insgesamt 17 kleine Gespenster aus Andenhausen, Empfertshausen, Brunnhartshausen und Fischbach machten sich auf den Weg, das Dorf unsicher zu machen – begleitet von einem Sarg mit einem Skelett. Da die Küche im Dorfgemeinschaftshaus renoviert wird, wurde kurzerhand der Sperrmüll zur „Outdoor-Küche“ umfunktioniert. Nach einem stärkenden Abendbrot ging es in die zweite Sammelrunde, in der die Kinder eine riesige Menge Süßigkeiten abstauben konnten.