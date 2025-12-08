Mitte November haben sich in Andenhausen einige Einwohner zusammengetan und haben auf Anregung von Ortsteilbürgermeisterin Stefanie Gorzize dem Dorfgemeinschaftshaus innen zu einem neuen Anstrich verholfen. Es wurden Möbel gerückt, alles abgeklebt – und an einem Samstag dann die Pinsel geschwungen. Farbe, Pinsel und Zubehör wurden von der Stadt Kaltennordheim gestellt und so gingen fleißige Helfer daran, das Dorfgemeinschaftshaus auf Vordermann zu bringen. Saal und Seniorenstube sind neu gemacht, der Flur soll im Januar folgen.