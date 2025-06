Der FC Andenhausen hat am Wochenende wieder das Dorf in Bewegung gebracht. Das Sportfest wurde gefeiert und dabei Gemütlichkeit und Spaß mit Betätigung an der frischen Luft verbunden – heißt: Neben Musik, frisch gezapftem Fassbier und Würstchengulasch von der Kirmesgesellschaft gab es am Freitag auch das beliebte Tauzieh-Duell zwischen Hof und Berg. Das war im vergangenen Jahr vom Vorstand des 1. FC Andenhausen als neue Idee geboren worden und sorgte schon da für Belustigung. In diesem Jahr also Auflage Nummer 2. Und wieder siegte das Unterdorf („Hof“) in zwei gemischten Wettbewerben mit Männern, Frauen (und Kids) – was regelrecht nach einer Revanche im kommenden Jahr schreit. Am Ende waren freilich eh alle Sieger, denn es hatte Spaß gemacht, konnte nicht nur Schiri Florian Fladung feststellen.