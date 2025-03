Andachtsreihe: Lebensexperten kommen zu Wort

Am 9. Mai reden Trauernde und Mitarbeitende im Hospizdienst zum Thema „Wenn das bisherige Leben in Scherben fällt“. „Auf der Flucht“ heißt das Motto am 4. Juli, wenn Geflüchtete aus der Ukraine vom Abschied von der Heimat und von Menschen, vom Eingewöhnen in einem neuen Umfeld und einer anderen Kultur berichten. Am 5. September berichten Menschen, die nach 1990 berufliche und andere Neuanfänge durchlebt haben, unter dem Motto „1990 – blühende Landschaften?“ 35 Jahre nach der Deutschen Einheit darum, wie es war, als das vertraute Leben sich veränderte, die Arbeitsplätze verloren gingen und Menschen ihr Leben neu organisieren mussten.