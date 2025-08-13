«And Just Like That»-Schluss Ende einer TV-Ära: Abschied von der "Sex and the City"-Welt

Produzent Michael Patrick King aber sah das anders. Während er die letzte Folge der dritten Staffel geschrieben habe, sei ihm klar geworden, dies sei ein guter Zeitpunkt für ein Ende, teilte King Anfang August überraschend mit.

"Carrie Bradshaw hat meinen professionellen Herzschlag in den vergangenen 27 Jahren dominiert. Ich glaube, ich habe sie am allermeisten geliebt", kommentierte Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker und Kollegin Davis schrieb, sie sei "zutiefst traurig".

Serie nur noch als "Hate-Watch"?

Ob der Abschied wirklich freiwillig kam, blieb offen. Die Kritiken für die dritte Staffel waren sehr gemischt, die Zuschauerzahlen sanken. Viele Fans kommentierten in den sozialen Netzwerken, dass sie die Serie eigentlich nur noch als "Hate-Watch" betrachteten - also um sich darüber lustig zu machen.

"Es ist Zeit für einen erleichterten Seufzer", kommentierte auch der "Guardian". Man müsse einfach eingestehen, dass "And Just Like That..." nie so gut gewesen sei wie "Sex and the City" - und das habe echte Fans der vier Freundinnen zutiefst enttäuscht.

Gibt es noch Hoffnung für die "Generation Sex and the City"?

"Wir machen einfach immer so weiter", hatte Hauptdarstellerin Parker als das Erfolgsrezept für "And Just Like That..." ausgegeben. Aber vielleicht hat sich die Welt drumherum zu sehr verändert in den vergangenen rund 30 Jahren.

Und zwar so, dass die Original-Fans nicht mehr so richtig erreicht wurden und auch keine neuen, aus einer ganz anders tickenden Generation, hinzugewonnen werden konnten.

Den nach wie vor treuen Fans der "Generation Sex and the City" bleibt die Hoffnung, dass es irgendwann doch noch einmal weitergehen könnte - schließlich wurde diese Hoffnung nun schon zweimal erfüllt.

Und Fans werden wohl weiter zu den Original-Drehorten der Serie in New York strömen. Das taten in den vergangenen Jahren so viele von ihnen, dass die Besitzerin des Serien-Hauses von Hauptdarstellerin Parker im West Village nun sogar bei der Denkmalschutzbehörde ein Tor für ihren Treppenaufgang beantragte.