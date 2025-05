Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landwirte bauen in diesem Jahr auf mehr Flächen Getreide und Ölfrüchte wie Raps an. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilte, wachsen in diesem Jahr auf insgesamt 314.000 Hektar Getreide, rund 60 Prozent davon Winterweizen. Damit vergrößert sich die Anbaufläche für Getreide um 6.700 Hektar. Das entspricht einem Zuwachs um rund zwei Prozent.