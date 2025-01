Erfurt (dpa/th) - In Thüringens Cannabis-Clubs stehen die ersten Pflanzen vor der Ernte. Die erste Abgabe an die Mitglieder ist in Erfurt etwa Ende Februar geplant, in Weimar soll es im März so weit sein, wie es von den Vereinen heißt. Auch in Jena und in Hildburghausen haben Anbauvereinigungen inzwischen Lizenzen erhalten. Fünf weitere Anträge liegen derzeit noch beim Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR), wie ein Sprecher sagt.