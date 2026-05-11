17 Grad im Wasser. 19 Grad an der Luft. Und jede Menge Mutiger. Darunter Peter Jung. „Heute ist doch herrliches Wetter – 2016, da war es kalt“, sagt der sportliche Trusetaler, der in dieser Saison am Kiessee als Rettungsschwimmer mithelfen wird. 2016 sei es im Wasser wärmer gewesen als an der Luft, erinnert er sich. Diejenigen, die etwas länger geschwommen seien, hätten draußen dann ihre Kaffeetasse vor lauter Kälte nicht mehr festhalten können.