Analyse zu Tätern und Opfern Schikane im Job, Attacke im Netz - Studie sieht mehr Mobbing

Unternehmen schadet das Problem ebenfalls

Der direkte wirtschaftliche Schaden durch Krankheitstage infolge von Mobbing belaufe sich auf rund 4,3 Milliarden Euro im Jahr, schätzen die Studienautoren. Mobbing am Arbeitsplatz senke zudem die Arbeitsleistung, manchmal werde die Stelle gewechselt. Betriebe sollten solche Angriffe schon aus eigenem Interesse angehen. "Unternehmen brauchen eine Sozialcharta."

Leest unterstreicht: "Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Handlungsproblem." Sensibilisierung und Prävention müssten schon in der Schule beginnen. Es sei mehr Unterstützung für Hilfesuchende nötig.

Mit Therapie und Hilfe von Freunden rausgekämpft

Susanne (30) vertraute sich lange Zeit niemandem an. Aus Scham. Sie fühlte sich im eigenen Zuhause nicht mehr sicher. "Das Ganze machte mir große Angst." Sie kämpfte auch mit Schlafstörungen, innerer Unruhe, zog sich zurück. Erst mit therapeutischer Hilfe ging es allmählich wieder aufwärts. "Mithilfe der Therapie kam ich auch aus der sozialen Isolation heraus und damit erhalte ich auch viel Unterstützung von Familie, Freunden und Bekannten."