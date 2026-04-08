Analyse von Satellitenbildern Künstliche Beleuchtung hat weltweit stark zugenommen

Storrs - Die künstliche Beleuchtung auf der Erde hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen - und zwar wesentlich schneller als die Weltbevölkerung. Von Anfang 2014 bis Ende 2022 stiegen die Lichtemissionen einer Studie zufolge weltweit um 16 Prozent - die Erdbevölkerung wuchs in diesem Zeitraum nur um grob zehn Prozent. Allerdings war die Entwicklung nicht einheitlich, wie eine internationale Forschungsgruppe in der Fachzeitschrift "Nature" berichtet: Während die Lichtemissionen in verschiedenen Regionen insgesamt um 34 Prozent zunahmen, waren sie anderenorts um 18 Prozent rückläufig.