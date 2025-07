Sommerfest heißt bei Wissenschaftlern nicht, dass nur gefeiert wird. Und so hielt Katharina Sachse, Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Schmalkalden, einen Vortrag zur Mitarbeiterbindung. Denn diese ist umso wichtiger in Zeiten einer hohen Wechselbereitschaft bei den Beschäftigten: Rund ein Drittel der Arbeitnehmer kann sich vorstellen, in den kommenden zwölf Monaten den Arbeitgeber zu wechseln. „Für Unternehmen ist es also wichtig, als attraktiver Arbeitgeber zu gelten, um Fachkräfte anzuziehen und zu halten. Hier kommt das Employer Branding ins Spiel“, so Katharina Sachse. Wichtig sei es, eine Arbeitgebermarke zu schaffen, mit der sich die Mitarbeiter auch identifizieren. Noch wichtiger sei es, diese auch nach innen zu kommunizieren, denn was sind die tollsten Mitarbeiterangebote wert, wenn keiner davon weiß.