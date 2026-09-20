Wiesbaden - Die CDU ist nach Ansicht ihrer stellvertretenden Bundesvorsitzenden Ines Claus trotz eines "sehr schweren Wahltags" stabil und geschlossen. "Natürlich ist die Stimmung nicht locker", sagte sie über das rund zweieinhalbstündige Treffen des CDU-Präsidiums in der CDU-Bundesparteizentrale in Berlin. "Wir erleben einen Wahlabend, wo wir sehen, dass die ganz Linken und die ganz Rechten gewonnen haben und dass die Mitte geschwächt ist."
Analyse der Wahlen CDU-Vize Claus: "Natürlich ist Stimmung nicht locker"
dpa 20.09.2026 - 20:15 Uhr