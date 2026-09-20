Claus ist CDU-Fraktionschefin im hessischen Landtag und eine von sechs stellvertretenden Vorsitzenden von Parteichef Friedrich Merz. "Wenn Sie mich jetzt fragen, ob man sich vielleicht lieber die Bettdecke über den Kopf ziehen wollte, dann mag das auch sein. Aber das ist eben nicht Verantwortung, sondern Stabilität lautet jetzt die Verantwortung", sagte Claus. Man müsse sich mit den Sorgen der Menschen etwa über die hohen Spritpreise auseinandersetzen.