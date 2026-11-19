Brauchen wir mehr "Entnetzung"?

Ein pauschales Zurückdrehen der Digitalisierung hält keiner der Experten für sinnvoll. Für die Energiewende, die Koordination erneuerbarer Energien oder moderne Mobilitätskonzepte sei Vernetzung unverzichtbar, betont Rehak. Fraunhofer-Experte Haas sieht das Problem nicht in fehlenden Gesetzen: "Wir brauchen nicht mehr Regeln und Empfehlungen, existierende Standards müssen konsequenter umgesetzt werden."

Dennoch sind sich die Fachleute einig, dass kritische Bereiche - von der Energie- und Wasserversorgung bis hin zur Lebensmittelindustrie - besser abgeschottet werden müssen. Essenzielle Steuerungsfunktionen gehörten lokal in die Anlage selbst und nicht in die Cloud, sagt Haas. Im Notfall brauche es analoge oder nicht-cyberfähige Rückfallebenen.

Für den privaten Alltag fällt das Urteil noch deutlicher aus. Technikphilosoph Grunwald hat nach eigenen Worten schon früher nicht verstanden, warum man unbedingt von unterwegs per App prüfen müsse, ob noch genug Getränke im Kühlschrank stehen. Heute warnt er davor: Dieselbe Schnittstelle ermögliche es Angreifern im Zweifel, den Kühlschrank während des Urlaubs abzuschalten - oder ein elektronisches Haustürschloss zu öffnen. Nicht jedes Gerät müsse "smart" sein, fasst Beckedahl zusammen: "Es gibt viele Verbraucher, die sich explizit noch moderne Fernseher wünschen, die kein Mikro und keine Kamera eingebaut haben. Bei Toastern und anderen Küchengeräten ist das ähnlich."