Auch in Suhl, Zella-Mehlis und Oberhof holt die AfD zur Bundestagswahl die meisten Stimmen, vor allem in Oberhof aber auf niedrigerem Niveau als im Wahlkreis 195. In der Wintersportstadt springt die FDP indes bei den Zweitstimmen sogar knapp über die Fünf-Prozent-Hürde.