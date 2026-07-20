Analyse Bertelsmann-Stiftung: Teilhabe-Gelder kommen kaum bei hessischen Kindern an

Gütersloh (dpa/lhe) - Der Zuschuss für das Mitmachen bei Sport und Kultur für Kinder und Jugendliche, deren Familien Grundsicherung beziehen, kommt in Hessen nur bei einem Bruchteil von ihnen an. Den monatlichen Betrag von 15 Euro zur sozialen und kulturellen Teilhabe erhalten dort nur 12,3 Prozent der 6- bis unter 15-jährigen Anspruchsberechtigten, wie eine Analyse der Bertelsmann Stiftung ergab. Damit liegt Hessen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 18,3 Prozent. Bei den 15- bis unter 18-Jährigen sind es sogar nur 6,3 Prozent (bundesweit: 12,1 Prozent).