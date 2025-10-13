Analyse-Abfragen So soll Missbrauch von Palantir-Software verhindert werden

München (dpa/lby) - Nach der Einführung der umstrittenen Palantir-Software VeRA bei der bayerischen Polizei haben die Beamten einen großen Teil der Nutzungen auf möglichen Missbrauch überprüft. 107 Mal sei das Analyse-Programm - mit vollem Namen "Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform" - bis Anfang Oktober genutzt worden, teilte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage mit. Die Zahl der Stichproben zur Prüfung in diesem Zeitraum liege "in einem hohen zweistelligen Bereich". Auffälligkeiten habe es dabei nicht gegeben.