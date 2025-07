Marcus kennt es aus eigenem Erleben und auch an die Scham darüber kann er sich noch gut erinnern. „Wenn man nicht lesen kann, ist man echt aufgeschmissen und fühlt sich völlig allein“, erzählt der 38-Jährige aus Apolda. In der Grundschule rutschte er durchs Raster, kam später in eine Schule für Menschen mit Lernbehinderungen. Lesen hat er trotzdem nicht gelernt. Das kam erst viel später, als er sich nach langem Zögern entschloss, an der Volkshochschule einen Kurs in Grundbildung zu belegen. Da war er schon erwachsen und schlug sich so durch, damit niemand merkte, dass er nicht lesen kann. „Es war schwer für mich, darüber zu sprechen“, erinnert er sich zurück. Deshalb und um es anderen Betroffenen leichter zu machen, ist er inzwischen oft als Lernbotschafter mit dabei, wenn der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung auf Tour geht.