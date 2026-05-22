Analog, live und gemeinsam Festival-Boom trotz höherer Ticketpreise

"Wir sehen aktuell sehr deutlich, dass nicht weniger Geld ausgegeben wird, sondern fokussierter. Fans entscheiden sich gezielt für Kulturerlebnisse - Festivals stehen dabei ganz oben."

Ein zweiter Grund für mehr Zuversicht: Menschen gehen wieder regelmäßiger zu Konzerten und Co. Fast 5,4 Millionen Menschen gehören einer Allensbach-Studie zufolge zu den wiederkehrenden Konzertbesucherinnen und -besuchern. Das liege sogar vor dem Corona-Niveau und sei Rekord, sagte Everke.

"Wir verkaufen in Wirklichkeit ja nicht nur Musik"

Gemeinsam zu Pearl Jam tanzen, zusammen mit Nina Chuba springen und mit Freunden danach in Erinnerungen schwelgen - Festivals schaffen schon immer Erlebnisse, die verbinden und bleiben. Das sieht auch Karsten-Jahnke-Sprecher Hawel so: "Durch Festivals entstehen Freundschaften und es gibt gemeinsame Erlebnisse, auf die sich die Leute ein ganzes Jahr lang zusammen freuen."

Und Everke ergänzt: "Wir verkaufen in Wirklichkeit ja nicht nur Musik. Denn die ist ja kostenlos über das Streaming verfügbar, dafür musst du im Grunde kein Geld ausgeben." Stattdessen schaffen Live-Veranstaltungen vielmehr ein Gemeinschafts- und Identifikationsgefühl. "Das ist dieser entscheidende Moment, wo dann der Funke überspringt zwischen Künstlern und Fans."