An unbeschranktem Bahnübergang: Radlerin wird von Regionalbahn erfasst und stirbt

Alzenau - Ein Radfahrerin ist in Unterfranken nahe der Grenze zu Hessen von einer Regionalbahn erfasst worden und gestorben. Die 43-Jährige habe die Gleise der Kahlgrundbahn bei Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) an einem unbeschrankten Bahnübergang überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Dort habe die Frau offenbar eine Regionalbahn übersehen und sei von dem Zug erfasst worden. Warum sie den Zug nicht bemerkte, blieb zunächst unklar.