Zwei bislang unbekannte Personen haben im September 2024 unter anderem an einer Tankstelle in der Straße „Im See“ in Thörey ihren Transporter und weitere Behältnisse betankt. Anschließend bezahlten sie den Kraftstoff mit einer Tankkarte, die den Personen nicht gehörte. Wie die Polizei mitteilt, sei dadurch ein Schaden in Höhe von knapp 5000 Euro entstanden.