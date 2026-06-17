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  4. Mann stiehlt Fußball-Sammelbilder

An Tankstelle entwendet Mann stiehlt Fußball-Sammelbilder

Ein Krimineller im WM-Fieber? In Unterfranken stiehlt ein Mann mehrere Packungen mit Fußball-Sammelbildern. Eine Mitarbeiterin lässt sich das nicht gefallen. Da wird der Dieb gewalttätig.

An Tankstelle entwendet: Mann stiehlt Fußball-Sammelbilder
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Die Polizei schätzt den Wert der Sammelbilder auf etwa 40 Euro. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Mann hat an einer Tankstelle in Unterfranken mehrere Packungen mit Fußball-Sammelbildern gestohlen und eine Mitarbeiterin geschlagen. Er habe Zigaretten gekauft und die Tankstelle in Schweinfurt verlassen, woraufhin die Mitarbeiterin gemerkt habe, dass die Packungen mit den Sammelbildchen fehlten, teilte die Polizei mit. Nach kurzer Kontrolle der Überwachungsaufnahmen habe die 43-Jährige die Verfolgung des Mannes aufgenommen.

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An einer Kreuzung habe die Mitarbeiterin den Dieb gefunden und angesprochen, teilten die Ermittler mit. Daraufhin habe der Mann sie zur Seite gestoßen und ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach sei er geflüchtet - mit den Sammelbildern im Wert von etwa 40 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.