An Tankstelle entwendet: Mann stiehlt Fußball-Sammelbilder

Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Mann hat an einer Tankstelle in Unterfranken mehrere Packungen mit Fußball-Sammelbildern gestohlen und eine Mitarbeiterin geschlagen. Er habe Zigaretten gekauft und die Tankstelle in Schweinfurt verlassen, woraufhin die Mitarbeiterin gemerkt habe, dass die Packungen mit den Sammelbildchen fehlten, teilte die Polizei mit. Nach kurzer Kontrolle der Überwachungsaufnahmen habe die 43-Jährige die Verfolgung des Mannes aufgenommen.