Na endlich! So die Reaktion vieler Passanten auf die Tatsache, dass die Grünfläche an der stark frequentierten Steinweg-Kreuzung in Meiningen nun endlich ordentlich bepflanzt ist. Die Arbeiten waren von der Stadt an die Firma Werragrün vergeben worden, die diese im Rahmen weiterer Herbstbepflanzungen kürzlich ausgeführt hat. So besteht nun die berechtigte Hoffnung, dass es auf der gut einsehbare Fläche im kommenden Frühjahr wunderbar grünt. Das war nach Abschluss der Arbeiten an der Kreuzung und dem Steinweg Ende 2024 fast ein ganzes Jahr nicht der Fall. Da grünte nur das Unkraut in voller Pracht.