An Raststätte entdeckt: Nach Entführung auch zwei Frauen in U-Haft

Nachdem ein 18-Jähriger schwer verletzt und in einem Kofferraum mit dem Auto über die A4 von Hessen nach Thüringen gebracht worden sein soll, sitzen nun auch zwei tatverdächtige Frauen in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Gera habe Haftbefehle erlassen, teilte die Polizei mit.