Die Störche sind zurück. So mag mancher vermutet haben, als ihm dieser Tage ein großer weißer Schreitvogel auf den Riedwiesen bei Rohr auffiel. Doch was aus der Ferne wirkte wie ein Storch, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als Silberreiher. Mit seinem gleichgroßen Verwandten, dem Graureiher, ist er kaum zu verwechseln. Das Gefieder des Silberreihers leuchtet in reinem Weiß, ebenso fällt der gelbe Schnabel ins Auge. Mit seiner stattlichen Größe, langen Beinen und der eleganten Gestalt zieht er die Blicke auf sich.