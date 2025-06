Gera (dpa/th) - Die Beteiligten gingen mit Baseballschläger, Schere und Gürtel aufeinander los: Zwei Wochen nach der Evakuierung eines Einkaufszentrums in Gera ist es dort erneut zu Gewalt gekommen. Am Mittwochabend gerieten mehrere Männer in dem Zentrum in einen Streit, wie die Polizei mitteilte. Vor dem Gebäude eskalierte der Streit, die Männer und weitere Beteiligte gingen aufeinander los.