An diesem Freitag: Meiningen leuchtet wieder

Beleuchtete Läden, liebevoll dekorierte Schaufenster und eine Lasershow der Extraklasse: Die Innenstadt strahlt am Freitag vom Schloss Elisabethenburg bis zum Bermuda-Dreieck in der Anton-Ulrich-Straße im Lichterglanz. Von 18 bis 22.30 Uhr wird die Einkaufsmeile in Szene gesetzt, denn wieder heißt es: „Meiningen leuchtet – Einkauf bei Kerzenschein“. Mitarbeiter der Stadtwerke sind bereits im Sondereinsatz. Sie montieren die Festbeleuchtung und versehen die über 70 Innenstadt-Laternen extra für diesen Abend mit bunten Farbfolien.