Kempten (dpa/lby) - Ein Streit um eine freigewordene Zapfsäule ist in Kempten aus dem Ruder gelaufen – mit schmerzhaften Folgen. Zwei Autofahrer gerieten Polizeiangaben zufolge am Mittwoch wegen der freien Zapfsäule in einen Streit. Was mit Worten begann, endete handgreiflich: Ein 31-Jähriger verpasste seinem Kontrahenten eine Kopfnuss. Als der andere Mann daraufhin seinen Wagen verlassen wollte, drückte der Angreifer die Fahrertür zu. Der Geschädigte erlitt leichte Schürfwunden. Die Polizei ermittelt.