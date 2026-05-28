Kempten (dpa/lby) - Ein Streit um eine freigewordene Zapfsäule ist in Kempten aus dem Ruder gelaufen – mit schmerzhaften Folgen. Zwei Autofahrer gerieten Polizeiangaben zufolge am Mittwoch wegen der freien Zapfsäule in einen Streit. Was mit Worten begann, endete handgreiflich: Ein 31-Jähriger verpasste seinem Kontrahenten eine Kopfnuss. Als der andere Mann daraufhin seinen Wagen verlassen wollte, drückte der Angreifer die Fahrertür zu. Der Geschädigte erlitt leichte Schürfwunden. Die Polizei ermittelt.
An der Tankstelle Streit um Zapfsäule eskaliert – Kopfnuss und Schürfwunden
dpa 28.05.2026 - 13:55 Uhr