An der Sitzgruppe Kaltenwestheim: Gewinner-Baum gepflanzt

Zur Einweihung am 1. Mai kamen schon jede Menge Gäste. Foto: Jan Engel

Der Ortsteilrat hatte nun jüngst am 1. Mai eine Einweihungsfeier mit Bratwurst und Getränken organisiert – und die war äußerst gut besucht. Gut 100 Leute machten es sich an der überdachten Sitzgelegenheit im Laufe des Tages gemütlich. Das Schild „Ort der Gemeinschaft“, das Jan Engel anbringen ließ, trägt diesen Namen also wohl mit Fug und Recht.