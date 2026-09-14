An der Ostsee: Rhönhilde und ihre Feuerwehr-Jungs

Aber wie kommt man nun bis auf die Urlaubsinsel Poel? 2008 entdeckte ein Schafhäuser Kamerad den größten Wettkampf im Löschangriff nur mit alter DDR-Technik, der genau dort etabliert ist. „Wir mussten damals nicht lange überlegen und waren fest entschlossen, uns dieses Spektakel anzuschauen. 2009 war es dann soweit, wir fuhren mit einem Pavillon und jeder einem Wurfzelt auf die Insel Poel, nur um zu zuschauen. Was uns da erwartete, hat uns sprachlos gemacht. Kein Vergleich zu den anderen Ausscheiden, bei denen wir waren. Riesige Mannschaftszelte, Kameradschaft und viel Zusammenhalt machen dieses Erlebnis zu einem Familienfest“, erzählt Daniel Thomas. Und so gab es keine Frage: Seit 2010 laufen auch die Schafhäuser hier mit und fahren regelmäßig jedes Jahr mit etwa zehn Personen auf die Insel. Teilweise schon mittwochs fahren einige Kameraden auf die Insel, einfach, „weil die Vorfreude sehr groß ist. Der Rest folgt dann am Donnerstag.“