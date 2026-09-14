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An der Ostsee Rhönhilde und ihre Feuerwehr-Jungs

Auf der Insel Poel hat Schafhausen einen guten Klang: Seit Jahren ist die Feuerwehr aus der Rhön beim größten Wettbewerb mit alter Löschtechnik dabei. Wie kommt denn das?

An der Ostsee: Rhönhilde und ihre Feuerwehr-Jungs
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Ein Maschinchen, eine Mannschaft: Schafhäuser und Kaltensundheimer Kameraden mit der TS 8/8 auf Poel. Foto: privat

Auch in diesem Jahr hatte sich die Schafhäuser Feuerwehr wieder als diejenige Wehr mit dem weitesten Anfahrtsweg auf den Weg zum Inselpokal gemacht. Verstärkung bekamen die Schafhäuser diesmal aus Kaltensundheim. Gemeinsam nahm man den Weg zum größten Wettkampf im Löschangriff Anfang September auf sich. Mit 23,90 Sekunden lagen die Rhöner am Ende auf dem 58. Platz – nur sechs Sekunden hinter dem 1. Platz. Das ist gutes Mittelfeld und aller Ehren wert!

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Gestatten, Rhönhilde! Die Pumpe hat ein cooles Design. Foto: privat

Aber wie kommen die Schafhäuser überhaupt dazu, solche Herausforderungen auf sich zu nehmen? Begonnen hat es mit dem Löschangriff 1968 bei den Männern und 1987 bei den Frauen aus Schafhausen, berichtet Gemeindebrandmeister Daniel Thomas. Seitdem sind die Schafhäuser, das beweisen viele Urkunden, sehr aktiv im Feuerwehrsport und immer vorne mit dabei. „1991 gewannen unsere Kameraden den Wettbewerb mit unserer alten Pferde-Handspritze von 1883, die von uns heute noch sehr gepflegt wird, in Fulda“, berichtet Thomas von einer kuriosen Episode. Er und die Schafhäuser Feuerwehrsportler bedauern es schon sehr, „dass es in unserem Landkreis solche Wettkämpfe seit längerer Zeit nicht mehr gibt.“ Deshalb hatten die Schafhäuser von 2009-2019 den Rhön-Wanderpokal eingeführt.

Alle sollen wissen, woher sie kommen, die Rhöner. Foto: privat

Auswärts waren die Schafhäuser schon stets sehr aktiv: Ob Ilmtal-Pokal, Heideland-Cup oder die Thüringer Landesmeisterschaften, sie treten bei vielen Wettkämpfen im Löschangriff in ganz Ostdeutschland an. Das Besondere dabei: Die Wettkämpfe werden in den meisten Fällen mit der alten DDR-Tragkraftspritze TS 8/8 absolviert.

Aber wie kommt man nun bis auf die Urlaubsinsel Poel? 2008 entdeckte ein Schafhäuser Kamerad den größten Wettkampf im Löschangriff nur mit alter DDR-Technik, der genau dort etabliert ist. „Wir mussten damals nicht lange überlegen und waren fest entschlossen, uns dieses Spektakel anzuschauen. 2009 war es dann soweit, wir fuhren mit einem Pavillon und jeder einem Wurfzelt auf die Insel Poel, nur um zu zuschauen. Was uns da erwartete, hat uns sprachlos gemacht. Kein Vergleich zu den anderen Ausscheiden, bei denen wir waren. Riesige Mannschaftszelte, Kameradschaft und viel Zusammenhalt machen dieses Erlebnis zu einem Familienfest“, erzählt Daniel Thomas. Und so gab es keine Frage: Seit 2010 laufen auch die Schafhäuser hier mit und fahren regelmäßig jedes Jahr mit etwa zehn Personen auf die Insel. Teilweise schon mittwochs fahren einige Kameraden auf die Insel, einfach, „weil die Vorfreude sehr groß ist. Der Rest folgt dann am Donnerstag.“

Rhönhilde und ihre Mannschaft haben immer viel Aufmerksamkeit. Foto: privat

Mit 150 Mannschaften und rund 1050 Wettkampf-Teilnehmern ist der Inselpokal seit 1999 der größte Ausscheid im Löschangriff mit alter DDR-Technik im ganzen Land. Mit über 600 Kilometern hat Schafhausen die längste Anfahrt, ist aber nicht nur deshalb mittlerweile ein bekannter Name bei den Feuerwehren auf der Urlaubsinsel.

Von 1999 bis 2009 fand der Wettkampf in Gollwitz statt, seit 2010 bis jetzt in Kirchdorf. „Von 2009 bis heute haben wir jedes Jahr den Wettkampf wahrgenommen, weil es für uns einfach ein Highlight ist“, erzählt der Gemeindebrandmeister begeistert. „Bis 2015 bin ich auch noch mitgefahren und mitgelaufen, aber altersbedingt habe ich nun unserer Jugend den Vortritt gelassen. Schnelligkeit und Kraft ist das, was zählt. Meine Generation und älter fährt heute noch mit zum Zuschauen und um unsere Kameraden anzufeuern. Weil es einfach nur Spaß macht und man längst viele Freundschaften auch mit den ortsansässigen Wehren geknüpft hat.“

Richtige Vorbereitung ist alles. Foto: privat

Seit einigen Jahren findet die Feuerwehr Schafhausen für den Feuerwehrsport Unterstützung bei den Feuerwehren Gerthausen, Erbenhausen und zuletzt Kaltensundheim. Das ist nötig, da es immer weniger Menschen gibt, die sich der Feuerwehr anschließen und viele bisherige Mitstreiter zu alt für diesen Sport sind.

Eingespieltes Team am Start. Foto: privat

Obwohl die Schafhäuser längst einen guten Namen haben und mit ihrer „Rhönhilde“ Aufmerksamkeit sicher ist, ist es nicht so einfach, bei dem Wettkampf mitzumachen. „Die Anmeldung gestaltet sich meist schwierig und ist die erste Hürde. In wenigen Minuten sind die Startplätze vergeben, deshalb muss man auch schon mal bis in die Nacht hinein vor dem PC sitzen, um gleich die Anmeldung zu verschicken, sobald die Plattform freigeschaltet ist“, berichtet die Wehr aus dem echten Feuerwehrsport-Leben. „Mit Zeiten zwischen 22 und 24 Sekunden stehen wir jedes Jahr im guten Mittelfeld“, so Daniel Thomas.

Nicht nur Rhönhilde ist es heiß geworden. Eine Wasserprobe muss sein... Foto: privat

Und mit welcher Technik geht Schafhausen ins Rennen? Es ist Rhönhilde – so wurde die TS 8/8 damals getauft – und die hat sie noch nie im Stich gelassen. Der Gemeindebrandmeister sinniert: „Es ginge immer noch ein bisschen mehr, aber es fehlen halt die finanziellen Mittel. Das alles ist ein kostspieliger Sport. Die Pumpe, Wettkampfschläuche – eigentlich alles ist auf diesen Sport ausgelegt und wie überall gibt es jedes Jahr etwas Neues, Besseres, aber aber auch Teureres. Je besser, umso teurer.“

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Die Schafhäuser jedenfalls sind sehr stolz auf ihre Rhönhilde, da sehr viel Geld, Schweiß und Zeit in ihr steckt. „Wir haben sie von Grund auf neu gemacht und aufgerüstet. Die läuft besser als manche Viertaktspritze“, sagt der Gemeindebrandmeister. Optisch getunt ist sie obendrein auch noch.

Ein Riesen-Zeltlager befreundeter Wehren, das ist immer wieder ein Erlebnis. Foto: privat

„Deshalb möchten ich als Gemeindebrandmeister und die Kameraden der Feuerwehr Schafhausen sich herzlichst bei allen bedanken, die uns den Feuerwehrsport möglich machen.“ Dazu gehören unter anderem die Jagdgenossenschaft, die Sponsoren der Firma Rhönmaler und der Zimmerei Gottbehüt sowie der Agrargenossenschaft Reichenhausen, die jedes Jahr Fläche zum Üben sicherstellt. Ein Dank gilt auch der Kfz-Werkstatt Hartmann in Frankenheim, die jedes Jahr einen Bus stellt. „Ich bin allen Kameraden sehr dankbar, dass sie das Wissen über Generationen immer weiter optimiert haben und immer noch mit Leidenschaft dabei sind. Es ist jedes Jahr eine Herausforderung neben Arbeit, Familie und Einsätzen noch Zeit für diesen Traditions-Sport in Schafhausen zu finden“, sagt Daniel Thomas.