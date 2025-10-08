Die Bühne bebte, die Akteure gaben alles bei der Luftgitarren-WM im Meininger Volkshaus. Sie hüpften übers Parkett, schüttelten wild ihre Haare, rissen die aufblasbare Luftgitarre in die Höhe, schlugen in die imaginären Saiten, verzerrten die Gesichter. Der verrückte Wettkampf war Teil der Disco-Kultparty am 2. Oktober, wobei WM für Werratal-Meisterschaft steht. Den Sieg holte sich Anka Hofmann aus Meiningen. Die frühere Präsidentin der Meininger Karnevalsgesellschaft kennt fast jeder in der Stadt, sie ist für einen Spaß immer zu haben. Bei früheren Meininger Wettbewerben sammelte sie bereits Erfahrung an der Luftgitarre. Auf den zweiten Platz kam Anja Müller-Blech. Über den dritten Platz freute sich der aus der Region stammende Ralf Stampf, der inzwischen in Freiburg im Breisgau wohnt, sich die Party in seiner alten Heimat aber nicht entgehen lassen wollte. Für alle Teilnehmer und Sieger gab es Sachpreise.