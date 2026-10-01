An der Berliner Charité Erstmals Patient in Deutschland mit Genschere behandelt

Berlin - Zum ersten Mal in Deutschland ist nach Charité-Angaben ein Patient erfolgreich mit einem Medikament behandelt worden, das auf der Genscheren-Technologie Crispr beruht. Die Entwicklerinnen der Methode, Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna, hatten dafür 2020 den Nobelpreis erhalten. Der 19-jährige Patient Mohammed hat die genetisch bedingte Bluterkrankung Beta-Thalassämie und ist nach Angaben der Berliner Charité dank der Behandlung nicht mehr von Bluttransfusionen abhängig. "Auch Mohammads Immunsystem ist regeneriert, es geht ihm aktuell wirklich hervorragend", so das Universitätsklinikum.