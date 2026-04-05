An den Menschen angepasst Was klappert da? Darum gibt es so viele Störche

Tonnenschweres Storchennest

Dabei sah es vor rund 35 Jahren schlecht aus. Petershagen an der Weser im nördlichen Zipfel Nordrhein-Westfalens auf der Luftlinie Osnabrück - Hannover war der letzte NRW-Zufluchtsort. "Das war um 1990, da hatten wir in ganz NRW noch drei Paar Störche. Und die waren alle hier", sagt der Vogelschützer und Autor Alfons Rolf Bense, der in dem Ort das Westfälische Storchenmuseum aufgebaut hat.