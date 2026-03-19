An Bahnstrecke: Forstarbeiter verliert mehrere Finger bei Arbeitsunfall

Donauwörth (dpa/lby) - Ein Forstarbeiter hat bei einem Betriebsunfall mehrere Finger verloren. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der 53-Jährige an der Bahnstrecke bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries). Dabei habe er die Kette der selbstfahrenden, funkgesteuerten Forstseilwinde reparieren wollen. Ersten Erkenntnissen zufolge fasst der Mann unmittelbar nach Abschalten des Geräts in die Mechanik, die noch kurz weiterlief. Dabei seien mehrere seiner Finger abgetrennt und ein weiterer eingequetscht worden.