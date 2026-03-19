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  4. Forstarbeiter verliert mehrere Finger bei Arbeitsunfall

An Bahnstrecke Forstarbeiter verliert mehrere Finger bei Arbeitsunfall

Nach einem schweren Unfall mit einer Forstseilwinde kommt ein Arbeiter ins Krankenhaus. Wie kam es dazu?

An Bahnstrecke: Forstarbeiter verliert mehrere Finger bei Arbeitsunfall
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Der verletzte Forstarbeiter wurde ins Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

Donauwörth (dpa/lby) - Ein Forstarbeiter hat bei einem Betriebsunfall mehrere Finger verloren. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der 53-Jährige an der Bahnstrecke bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries). Dabei habe er die Kette der selbstfahrenden, funkgesteuerten Forstseilwinde reparieren wollen. Ersten Erkenntnissen zufolge fasst der Mann unmittelbar nach Abschalten des Geräts in die Mechanik, die noch kurz weiterlief. Dabei seien mehrere seiner Finger abgetrennt und ein weiterer eingequetscht worden. 

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Kollegen des Forstarbeiters setzten den Notruf ab. Demnach wurde der Mann mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge ist nicht von einem Fremdverschulden auszugehen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Unfallhergang.