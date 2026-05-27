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  4. 81-Jähriger klemmt Frau beim Einparken zwischen Autos ein

An Allgäuer See 81-Jähriger klemmt Frau beim Einparken zwischen Autos ein

Eine Frau will an einem Parkplatz am Seeufer ihren Kofferraum ausladen, als ein Mann mit seinem Wagen hinter ihr einparken will. Doch der Versuch geht schief.

An Allgäuer See: 81-Jähriger klemmt Frau beim Einparken zwischen Autos ein
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Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Füssen (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat eine Frau beim Einparken zwischen zwei Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die 48-Jährige sei auf einem Parkplatz am Ufer des Hopfensees bei Füssen dabei gewesen, ihren Kofferraum zu entladen, teilte die Polizei mit. Währenddessen habe der 81 Jahre alte Fahrer seinen Wagen hinter ihr einparken wollen. Bei diesem Manöver habe er die Frau aus unklarer Ursache zwischen den beiden Autos eingeklemmt. 

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Die Frau sei dabei schwer an den Beinen verletzt und deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den 81-Jährigen werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.