An Allgäuer See: 81-Jähriger klemmt Frau beim Einparken zwischen Autos ein

Füssen (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat eine Frau beim Einparken zwischen zwei Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die 48-Jährige sei auf einem Parkplatz am Ufer des Hopfensees bei Füssen dabei gewesen, ihren Kofferraum zu entladen, teilte die Polizei mit. Währenddessen habe der 81 Jahre alte Fahrer seinen Wagen hinter ihr einparken wollen. Bei diesem Manöver habe er die Frau aus unklarer Ursache zwischen den beiden Autos eingeklemmt.