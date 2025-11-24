Seit dem 11.11. ist Gräfinau-Angstedt regierungsseitig betrachtet fest in den Narrenhänden des Gräfinauer Carnevalsvereins (GCV). Dennoch bekam am Samstagabend in der Narrenburg der „Georg Juchheim Mehrzweckhalle“ Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz das Wort. Sie begrüßte für den Männerballettcontest die Akteure aus dem Ort, aus der Landeshauptstadt Erfurt, der luftigen Oehrenstöcker Höhe und aus Griesheim nebst einem fast vollen Saal mit närrischem und nach Showbeginn recht lautem Publikum.