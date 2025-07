„Heute ist ein besonderer Tag für unseren Club – ein Tag der Rückschau, der Würdigung und der Zuversicht“, so begann Hartmut Johannes seine Rede zur letzten Zusammenkunft der Rotarier 2024/25. Die zwei Jahre, in denen er dem Verband als Präsident vorgestand, sind vorüber. Und so übergab Johannes den Staffelstab an seinen Nachfolger Jürgen Haaß. Der war erst kürzlich als Direktor des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums verabschiedet worden und wird durch die neue Aufgabe Schmalkalden noch etwas erhalten bleiben.