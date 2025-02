Ingolstadt (dpa/lby) - Etwa ein Jahr vor der nächsten regulären Kommunalwahl in Bayern können die Menschen in Ingolstadt am Sonntag bereits über den künftigen Oberbürgermeister entscheiden. Weil OB Christian Scharpf (SPD) ab März Wirtschaftsreferent in München ist, muss in Ingolstadt vorgezogen ein neuer Rathauschef gewählt werden. Drei Bewerber und eine Bewerberin treten an. Nach Angaben der Stadt sind etwas mehr als 100.000 Bürger zur Wahl aufgerufen.