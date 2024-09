Am Amtsgericht geht es mitnichten nur um Prozesse, um Anklagen, um Strafen. Jeden Tag kommen Menschen mit Unterlagen – Grundbuch, Nachlassangelegenheiten, Vereinsregister, Insolvenzen, Betreuungen, die Behörde ist für vieles zuständig. Und hat sehr vieles zu verwalten – was jetzt, bundesweit, an allen kleinen und großen Gerichten, nach und nach digitalisiert wird. Das heißt, dass aus den Papier-Akten elektronische Akten, genannt e-Akten, werden. Was für die Zukunft Erleichterungen und Verbesserungen bringen soll. Im Moment aber, sagt Raik Schneider, Direktor des Amtsgerichts Meiningen, einen „erheblichen Mehraufwand“ bedeute. Der nicht nur sein Team „an die Leistungsgrenze“ bringe, sondern vor allem in den nächsten Tagen dazu führen werde, dass die gewohnten Abläufe kaum einzuhalten seien.