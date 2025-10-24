„Bis jetzt war schlicht und ergreifend noch keine Zeit, das neue Büro zu renovieren“, meint Jeanette Grune mit einem fast schon entschuldigendem Lächeln. Bereits seit Mitte Mai diesen Jahres ist Grune die neue Amtsgerichtsleiterin in Suhl, in der Waffenstadt arbeitet sie bereits seit Februar 2025. „Bis Mai war ich noch die Vertretung von dem nun ehemaligen Leiter des Amtsgerichts in Suhl, Volker Linde. Der hat sich zu Beginn des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.