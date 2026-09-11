Ein Beutel mit Glasflaschen im Gesamtwert von gerade einmal 80 Cent, zwei Stunden Verhandlungszeit und eine Geldstrafe von 240 Euro: Am Amtsgericht Sonneberg beschäftigte eine handfeste Bagatelle den Justizapparat. Was auf den ersten Blick wie eine belanglose Alltagsfehde wirkt, beschäftigte Richter Christian Linke und die Staatsanwaltschaft in aller Ausführlichkeit. Denn hinter dem überschaubaren Geldbetrag verbarg sich ein handfester rechtlicher Vorwurf: Diebstahl und Bedrohung.